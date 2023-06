Charlyn Corral admitió que vería uno de sus sueños de la infancia cumplidos si logra salir campeona de la Liga MX Femenil con el Pachuca.

“Ser campeón en mi país, yo creo que sería un gran sueño, creo que es algo que imaginé desde niña ganando. A lo mejor cuando antes no había Liga, Olimpiadas y todo lo que no existía antes, pero hoy que veo todo lo que ha crecido el futbol, cómo se involucra la gente, lo que nosotras como jugadoras transmitimos, la verdad es que significaría mucho este campeonato. Sería un sueño y algo lindo que podría todavía sumar a mi carrera”, declaró Corral.

Charlyn recordó que justamente hace un año se encontraba disputando su primera Final con las Tuzas ante las Chivas, la cual no pudieron ganar, pero aseguró que esta vez el equipo está tranquilo, pero no se confían, pues saben de la peligrosidad del América.

“Hace un año estábamos en estas instancias jugando la Final, hoy el futbol y el trabajo nos permiten estar en otra Final, el equipo está muy comprometido, muy tranquilo. Sabemos que estamos aquí por méritos y por dar una gran temporada, así que creo que estamos muy relajadas, muy tranquilas, no confiadas, sabemos las capacidades que tiene América, pero si estamos muy tranquilas porque sabemos que es una Final. Vamos a darlo todo y tenemos con que para ganar”, comentó.

Asimismo, la goleadora mexicana dijo que haber caído en esa Final ante el Guadalajara les sirvió de experiencia a las hidalguenses, por lo que ven esta como una revancha.

“Yo estoy feliz, yo creo que lo lindo del futbol es que lo pasado queda atrás, lo más bonito es aprender de los errores y nunca bajar los brazos, y lo que me ha caracterizado en toda mi trayectoria es que, nunca bajo los brazos, siempre sigo adelante siempre me gusta dar vuelta a la página y lo que pasó hace un año no sirvió, claro que me dolió, pero ahora más que ver atrás, ahora estoy feliz y estoy agradecida con Dios y con la vida de qué me permita en esta en otra Final", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡RENOVACIÓN EN PUMAS FEMENIL! DENEVA CAGIGAS DEJARÁ CU Y APUNTA A CRUZ AZUL