Ángel Villacampa se solidariza con Scarlett Camberos: "Ojalá que no vuelva a ocurrir"

Ángel Villacampa, técnico de América femenil, lamentó el tema de acoso que vivió Scarlett Camberos en México y que la obligó a abandonar el país y a las Águilas; sin embargo, aseguró que el club en todo momento tocó el caso con respeto y delicadeza.

“El club se ha portado de una manera exquisita, con mucho tacto, con mucho cariño, hacia todo lo que ha sucedido con Scarlett. Para nosotros en lo deportivo es una jugadora importantísima, no solo en lo deportivo sino a nivel personal, pero ojalá que seamos punta de lanza y que no vuelva a ocurrir nunca más”, declaró el técnico español previo al Clásico Nacional.

Asimismo, Villacampa señaló que en todo momento durante este proceso, la entidad azulcrema mantuvo estrecha comunicación con la futbolista, quien finalmente pidió su salida.

“Claro que hemos hablado con ella, la comunicación con ella es día a día prácticamente, si no yo a nivel personal, si a nivel de club y lo que el club ha hecho es tratar con mucho respeto y con mucho cariño una situación muy complicada y muy compleja y se ha buscado una situación donde ella pueda estar más tranquila y tenga ese bienestar que necesitaba”, comentó.

Por su parte, Juan Pablo Alfaro, estratega del Guadalajara, también lamentó que en México no existan las garantías para que las mujeres se sientan seguras, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que apliquen castigos más severos a los acosadores.

“Es una situación delicada, no es exclusivamente de Scarlett, ahorá le tocó a ella porque es figura publica, pero, ¿cuántas personas no hay que sufren este tipo de acosos?. Es una lástima porque es una jugadora que estaba aportando mucho, no solo al América, sino al futbol femenil”, dijo el técnico rojiblanco.

“Ojalá que pronto haya medidas más drásticas, más fuertes porque son cosas que no tienen que pasar desapercibidas, ahora le tocó a ella, pero cuantas veces no nos enteramos de situaciones allá afuera de mujeres que sufren acoso día a día. Ojalá el gobierno pronto pueda hacer algo, porque realmente necesitan sentirse protegidas, no solo las jugadoras, sino en general las mujeres en el país”, agregó el 'Pato' Alfaro.

