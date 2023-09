Ángel Villacampa destacó el fichaje de Kheira Hamraoui: "Nos va a hacer más fuertes"

América Femenil rompió el mercado al fichar a Kheira Hamraoui. La francesa llega tras haber jugado con equipos importantes como el Barcelona, Paris Saint Germain y Lyon, además de ser pieza clave en múltiples convocatorias con la Selección Francesa.

Ahora el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa, destacó el refuerzo para lo que resta del Apertura 2023. De acuerdo con el entrenador, el fichaje se llevaba cocinando por varios meses y ahora destaca la llegada de Hamraoui.

"Con Kheira llevamos hablando más de dos meses, Kheira es una futbolista de talla mundial. Ya me he enfrentado a ella cuando estaba allá en el Barca y no cualquiera puede llevar la 10 del Barça”, expresó el DT.

Con respecto a lo que la futbolista francesa aportará al equipo, el entrenador aseguró que hará al equipo más fuerte, y aunque algunos creen que llega en la parte final de su carrera, Villacampa asegura que no viene a retirarse.

“Está con muchas ganas. No viene aquí a terminar su carrera, ella viene con mucha ambición, viene con ganas de hacer lo mejor. Yo creo que es un gran fichaje, no es fácil traer a una jugadora con ese currículum y ahora tendremos que adaptarla porque su último juego fue contra Lyon el 26 de mayo y aunque ha estado entrenando con el paso del tiempo se pierde la competición, pero es obvio que nos va a hacer más fuertes", finalizó el DT en conferencia de prensa.

