El pasado martes América Femenil se enfrentó, en duelo amistoso, al FC Barcelona Femenino en un partido que terminó en favor del equipo catalán, pero que dejo buenas sensaciones en ambas escuadras y en muchas de las jugadoras sobre el césped de "El Coloso de Santa Úrsula"

Luego del encuentro Andrea Pereira habló para TUDN donde aseguró estar feliz por poder reencontrarse con sus excompañeras del Barcelona y aseguró que espera que alguna de ellas pueda quedarse a jugar en nuestro país o volver pronto, en especifico con el conjunto azulcrema.

"Super ilusionante encontrarme con todas, ojalá que haya otro Tour de estos para volver a verlas, espero que les haya gustado el ambiente creo que hoy ha sido muy bonita, a ver si hemos enamorado a alguna y que se quede por aquí, aquí aman a Alexia por lo que he visto, me gustaría jugar con Patri, es una jugadora a la que no se le da el reconocimiento que debería", comentó.

Así mismo la jugadora española aseguró que si tuviera que darle un consejo a alguna de sus excompañaeras para venir a la Liga MX Femenil sería la rapidez con la que el futbol femenil está creciendo en México.

"Esto está creciendo muy rápido (la Liga MX Femenil) dentro de unos años va a ser de las mejores ligas del mundo y pueden ser parte de este crecimiento ojalá que vengan, estoy convencida de que en unos años tendremos a muchas de ellas (jugando en México)", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “NO ESTÁS SOLA”, EL MENSAJE QUE AMÉRICA Y BARCELONA MANDARON PREVIO AL ARRANQUE DEL PARTIDO