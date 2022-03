América Femenil: Scarlett Camberos, la jugadora que no le teme a la presión de estar en las Águilas

Cayó como anillo al dedo y no necesitó de tiempo de adaptación, Scarlett Camberos jugadora de América reveló que el Triplete que convirtió a León la motivan a seguir cosechando actuaciones así y sumar más anotaciones. Por ahora la atacante azulcrema registra cinco goles en 3 partidos de forma consecuitva incluido el amistoso con el que le ganaron a Pumas hace unos días.

"Es muy bonito cargar con esa presión, es algo que debo de asimilar, pero si es una presión que estoy disfrutando, el Hat-Trick contra León me dio mucha confianza y espero poder seguir anotando muchos más goles para el equipo y así seguir adelante esta temporada, ojalá que pueda hacer muchos goles", afirmó en entrevista con RÉCORD.

"Me he sentido muy cómoda desde que inicié con el equipo, mis compañeras y Cuerpo Técnico me han hecho sentir bienvenida. Creo que adaptarme a la Liga no fue tan difícil, cada entrenamiento me dejaron ver lo que tengo que hacer, me ayudaron mucho", agregó.

Las Águilas están volando alto en el certamen y la ilusión de la afición está a tope, inclusive, hoy cargan con la responsabilidad de poner en alto el nombre de la institución por encima del conjunto varonil, sin embargo, para la plantilla azulcrema femenil esta es la forma en la que la institución debe de ser representada.

"Nos motiva mucho la ilusión que la afición tiene con nosotras, aunque también nos genera presión de dar nuestro mejor esfuerzo desde los entrenamientos y por supuesto en cada partido porque así es como se debe de jugar en el América", finalizó Scarlett Camberos.

HEREDÓ LA PASIÓN AZULCREMA

Los Camberos son Águila desde siempre. El ADN americanista corre por sus venas gracias al cariño y pasión por el equipo por parte de su papá, el señor Jorge Camberos. Scarlett afirmó que desde antes de llegar al Nido ya sabía de la grandeza y exigencia del club gracias a su papá, quien le dijo que no dudara en tomar este reto.

"Mi papá es americanista de toda la vida, entonces yo ya sabía todo lo que era, yo desde que me vine sabía que representar al América es ganar campeonatos, pero al llegar a México y ver las canchas de entrenamiento, las instalaciones, el estadio y afición te puedes dar cuenta de lo que realmente es", comentó en entrevista con RÉCORD.

"Mi papá estaba super feliz y de inmediato me dijo que me viniera porque tenía otras opciones en Estados Unidos y otros lugares, pero yo quería venir y en gran parte fue por mi familia porque mi papá es americanista desde chiquito, yo quería competir aquí", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA VENCIÓ CON CONTUNDENCIA A MAZATLÁN Y ESCALÓ AL SUBLIDERATO GENERAL