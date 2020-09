América Femenil: Jana Gutiérrez tuvo que elegir entre el futbol y la danza

A todo futbolista profesional le llegó el momento de decidir entre el futbol y alguna otra ocupación. Para Jana Gutiérrez, jugadora de América Femenil, la elección llegó cuando apenas cursaba tercero de primaria: el futbol o la danza.

“La verdad, antes de que existiera la Liga MX Femenil, decidí que si no podía jugar aquí, me iría a otro país a ser profesional. Es un sueño que muchas tenemos desde chiquitas: debutar en un partido profesional, llegar hasta Europa y jugar un Mundial. Y yo lo viví por mi hermana. Pero si no fuera futbolista, me gustaría ser bailarina o reportera deportiva. Me encantaría ser cronista e ir a los mundiales y estar en las canchas entrevistando a los participantes. Pero lo que hoy amo es ser jugadora de soccer”, mencionó para la revista GQ México.

Pese a dejar las zapatillas de lado, la joven azulcrema encontró en Tiktok una forma de divertirse bailando, red social en donde se ha vuelto famosa.

“Me encanta bailar y así como me ven, así soy yo. Tal cual. Lo hago para divertirme y no esperaba que la cuenta creciera tanto. Me lo enseñaron y vi que se bailaba, y con eso me bastó”, agregó.

Gutiérrez vive con su hermana y con sus papás, en un hogar donde el futbol se respira desde siempre, pues su papá es exfutbolista y Jaidy (su hermana) es portera del conjunto de Coapa.

“El futbol ocupa la mayoría del tiempo en mi casa desde que recuerdo, la verdad. Mi papá habla de eso; mi hermana y mi mamá también. Es una rutina diaria verlo y analizarlo aparte de lo que entreno durante la jornada y de las horas que estoy en el club. Mi papá nos aconseja mucho y compartimos con él cómo ser profesionales. Él nos muestra errores y opciones, y nos apoyamos en él.

A mi hermana, desde chiquita, le encanta el soccer; mi papá la inspiró y ella me inspiró a mí. Cuando los empecé a ver, sentí una pasión de querer estar ahí, jugar y aprender. Me emocionaba y mi corazón latía mucho. Con Jaidy he tenido la fortuna de compartir esta emoción y tenemos una conexión única, y este deporte nos une muchísimo. Así que es una cuestión familiar y una pasión que compartimos”, relató.

