Alexia Putellas sobre crecimiento de la Liga MX Femenil: 'Van por buen camino'

La Liga MX Femenil va por un buen camino para ser de las mejores ligas del mundo, esto fue lo que mencionó Alexia Putellas en su visita en México para ser presentada como embajadora de Scotiabank. En esta visita, la jugadora también dio un consejo a las futbolistas de la liga mexicana y dijo qué tan cierto fue su acercamiento con el América.

"Llevan unos años que están queriendo ser una de las ligas más potentes del mundo, hemos visto muchas españolas venir para aquí al igual que mexicanas también han estado en España mucho tiempo, yo creo que van por muy buen camino, al final es una cuestión de inversión, de creer, de dotar sobre todo de muchos recursos al principio para que a largo plazo pues sea una de las mejores ligas del mundo y yo creo que va por buen camino", comentó la campeona del mundo con España.

Putellas agregó que uno de los puntos importantes en México es que la mayoría de los clubes tratan por igual a sus equipos al permitirles jugar en el mismo estadio: "Creo que las facilidades que dan los clubes, o al menos los que he tenido la oportunidad de conocer, son condiciones muy buenas a nivel de los partidos donde se juegan, que no hacen referencia al estadio masculino o femenino, simplemente es el estadio del club y ambos equipos son equipos del club, entonces creo que eso ya también dice mucho de la idea de desarrollo que tienen".

A pesar de que la liga continúe con este ritmo de crecimiento positivo, en muchas ocasiones las futbolistas pueden encontrarse con dificultades, por lo que la futbolista del Barcelona les dio un consejo.

¿Un consejo para las jugadoras mexicanas de parte de Alexia Putellas? “Crean en ellas mismas, si realmente han encontrado lo que las hace sentir esa pasión, luchen por ello”. @JulianVP56 pic.twitter.com/fFhT7n4V4q — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 20, 2024

"Al final también es hacer el ejercicio de pensar que ahí tiene que haber un equilibrio, no un día eres muy bueno y un día no sirves, entonces simplemente les diría que crean en ellas mismas, que si realmente han encontrado lo que les hace sentir esa pasión que luchen por ello aunque se encuentren muchas veces un 'no' de enfrente".

Finalmente, la ganadora de dos Balones de Oro dejó claro que su intención siempre fue seguir en el club culé, esto a pesar de que había rumores que la colocan en otro equipo, entre ellos el América: "Creo que muchas jugadoras en un futuro o más a medio-corto plazo, van a ver esta liga con muy buenos ojos. Todos saben lo que lo que es el Barça para mí y siento decirte que en ningún momento dude que me sentía con energía y con fuerza para seguir los años de renovación".

