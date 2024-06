Propietario de Cancún FC 'amenaza' con dejar la Liga de Expansión si no vuelve el ascenso

El dueño del Cancún FC, Jeff Luhnow, expresó su preocupación por la falta de ascenso en la Liga MX y mencionó que podría tomar decisiones significativas si en un año no se abre la ventana para que su equipo acceda a la máxima categoría del futbol mexicano.

Luhnow, quien ascendió al Leganés a la Primera División de España, ha encontrado obstáculos en México debido a las restricciones actuales de la Liga MX.

“Vamos a tener que tomar unas decisiones importantes. Luhnow afirmó: "Si aquí a un año no se ha resuelto o parece que no va a haber, pues nosotros vamos a tener que tomar unas decisiones muy importantes", expresó en una entrevista para ESPN.

El empresario mencionó varios factores que la liga debe considerar, como la multipropiedad, los derechos de televisión y la inversión extranjera. "Yo creo que en los próximos meses se va a definir este tema, porque yo sé que hay mucho interés en temas como multipropiedad y juntar los derechos de televisión, lo de la inversión extranjera, y muchas cosas, rumores que están por aquí por allá", declaró Luhnow.

Además, Luhnow subrayó la importancia de pensar en la próxima generación de futbolistas en México. “Para mí, el problema es la próxima generación. Porque si tú eres un chico que quieres ser atleta y vives en Morelia o en Cancún o en Mérida, Oaxaca o Celaya, o muchos lugares en México, tu equipo sabe que nunca va a ser parte de la estructura profesional o va a tener chance de ganar un campeonato a México, pues es posible que vas a jugar baloncesto tenis u otro tipo de deporte, o te vas a dedicar a otra cosa”, explicó.

A pesar de haber ganado el Campeón de Campeones, Luhnow mencionó que no pedirán una excepción para ascender a la Liga MX. "Me encantaría porque ganamos la temporada y le ganamos al Atlante en un partido increíble en la Ciudad de México, hace dos semanas, pero yo entiendo que debido a las reglas ahorita, no estamos certificados y no hay cuatro equipos certificados, entonces no es posible", indicó Luhnow.

