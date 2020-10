Omar Bravo: Exdelantero de Chivas, guía de promesa del futbol costarricense

Omar Bravo es el delantero con más anotaciones en la historia de Chivas, lo que lo coloca como uno de los jugadores en su posición más relevantes en nuestro país con amplia experiencia, misma que transmite a las jóvenes promesas sin importar si son mexicanos o extranjeros.

Así lo dio a conocer Malik Rodríguez, delantero costarricense de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quien compartió vestuario con Bravo el semestre pasado.

"Cuando llegué estaba Omar Bravo. Es un jugador histórico de Chivas, él fue una de las personas con quien conversé mucho. Me sentaba a su lado y me dio consejos, me contó de sus experiencias, fue de gran ayuda para mí, sobretodo para moverme dentro de la cancha", afirmó Rodríguez en entrevista con ESPN.

"Al principio me costó un poco adaptarme al equipo, pero los compañeros me recibieron muy bien y Omar Bravo fue uno de mis principales soportes. Estoy muy agradecido con él porque ahora intento aplicar los consejos que me dio antes de su retiro. Omar es una gran persona", agregó.

Malik llegó a los Leones Negros proveniente del Futbol Consultants de la Segunda División de Costa Rica, aunque debutó con el Saprissa.

