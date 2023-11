Mario García recuerda a Maradona como 'motivador' en Dorados: 'Yo aportaba lo táctico'

El 30 de octubre, Diego Armando Maradona habría celebrado su 63 cumpleaños. Su paso como entrenador de Dorados de Sinaloa dejó una huella imborrable en el futbol mexicano. Mario García, quien fue su auxiliar técnico y ahora dirige al Atlante, compartió sus recuerdos y experiencias trabajando junto al legendario argentino.

“Yo aportaba al entrenamiento cuestiones tácticas, fui una especie de traductor de lo que quería Diego para con los jugadores. Realmente yo soy un enfermo de la táctica y Diego era un entrenador más motivador”, relató García a RÉCORD.

García destacó la sinergia que lograron juntos en Culiacán, llevando a Dorados a un nivel superior. “Yo lo único que hice fue conducirlos a lo que quería Diego. Al final salió perfecto porque los jugadores entendieron lo que quería en todo momento. Yo fui muy leal, no me desviaba en lo que él mandaba”, afirmó.

El inicio de esta colaboración tomó por sorpresa a García y hasta creyó no era verdad. “Me contacta gente de Dorados, con quienes siempre he tenido una buena relación. Cuando me contactan pensaba que era una broma, que era algo irreal que no iba a pasar”, recordó.

Sin embargo, al llegar a Culiacán y ver a Maradona en el vestidor, comprendió la magnitud de la oportunidad. “Fue impactante verlo. Le ayudé a cortar el tiempo de adaptación como entrenador al futbol mexicano”, argumentó.

LOS FAVORITOS DE MARADONA

Sobre las preferencias de Maradona en el equipo, García mencionó: “Diego tenía a sus preferidos en Dorados. Uno de ellos era el delantero ecuatoriano Vinicio Ángulo, además de Alonso Escoboza, actual jugador de Cruz Azul, y Diego Barbosa. Era un buen plantel que lo había iniciado Paco Ramírez. Después lo retomó Diego y encajó perfecto, fue muy enriquecedor para todos”.

La mirada de Mario García sobre Maradona en su paso por Dorados: 'Tenía carisma natural'. El exauxiliar de Diego destaca la influencia del '10' en el futbol mexicano y agradece haber convivido con su ídolo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA DE EXPANSIÓN: JULIO CRUZ DE ALEBRIJES, ANOTA GOL DE TIJERA ANTE ATLÉTICO LA PAZ