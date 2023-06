Liga de Expansión: Norberto Scoponi habló sobre bronca con Paco Ramírez

Norberto Scoponi, auxiliar del Atlético Morelia, explicó lo sucedido con el técnico del Celaya, Paco Ramírez, donde los dos entraron en una bronca, en la que hubo manotazos por parte del estratega al argentino.

Scoponi afirmó que el problema que se suscitó en el duelo de vuelta de la liguilla se presentó por la calentura del encuentro y no fue por algo de antes o que hubiera pasado a algo más.

En entrevista con AS México, Scoponi señaló que no fue él quien provocó el pleito. "Para nada, yo vengo caminando todo tranquilo y el comisario deportivo está detrás de mí y eso es evidente de que no es cierto, porque el comisario deportivo está al lado mío y es tal así que a mi la Federación Mexicana de Futbol me felicita por no reaccionar y de Morelia lo mismo, yo estoy tranquilo con mi desempeño como auxiliar".

Con respecto a los señalamientos que recibió a raíz de este conflicto sobre el hecho de que podría ser un tipo conflictivo en el futbol mexicano, Scoponi no se quedó callado.

"Estoy tranquilo, porque si bien nunca he tenido problemas con nadie, mi perfil es bajo, trato de no tener problemas, solamente trato de trabajar y ayudar en el momento en que estoy y en el lugar que estoy", sentenció Norberto Scoponi, auxiliar del Atlético Morelia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ¡SANCIÓN EJEMPLAR! PACO RAMÍREZ SE VA SUSPENDIDO 10 PARTIDOS POR AGREDIR A SCOPONI