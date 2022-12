Liga de Expansión: Bruno Marioni es nuevo DT de Venados FC

En la Liga de Expansión comienzan a prepararse para el Clausura 2023. Venados FC anunció a Bruno Marioni como estratega del conjunto astado.

No es la primera vez que el argentino los dirige, pues en el 2017 tuvo su paso por el equipo de Yucatán, en donde perdió 23 juegos de 41 disputados.

A través de una conferencia de prensa se dio el anuncio del nuevo estratega de los venados, en el cual estuvo presente el director deportivo Luis Miguel Salvador.

"Cuando me contactaron por Luis Miguel me puse contento. Y aquí estamos. No lo veo propiamente como una revancha, sino como una nueva oportunidad. La vida te da oportunidades y creo que esta es una buena", dijo el Barullo en su presentación.

Bruno destacó la importancia de maximizar la cantera yucateca, ya que afirmó que es la base para reforzar la plantilla de cara al Clausrura 2023.

