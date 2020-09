DT del Atlante negó burla ante Cimarrones y denunció persecución a mexicanos

Después del triunfo de Atlante que terminó en una pelea campal con Cimarrones, la Comisión Disciplinaria tendrá que estudiar los hechos y determinar los castigos pertinentes, hecho que en el seno azulgrana preocupa, ya que consideran que se le puede estar dando prioridad al futbolista extranjero.

Al respecto, Mario García, entrenador de los Potros, descartó que se haya burlado en el momento del gol, ya que únicamente se metió a la pelea para tratar de calmar la situación y afirmó que las imágenes lo confirman.

“A los mexicanos nos matan. Yo no inicié ninguna bronca, la bronca ya estaba, y no celebré ningún gol. En la toma del gol aparezco sentado ecuánime. Ahí esta el video donde yo solo hablo con la banca de ellos y hasta ahí, pero ya que se había iniciado la bronca, pero la verdad lo que preocupa es la actuación de la Comisión Disciplinaria contra nuestros jugadores, que parece que quieren ir contra nosotros y no ser parejos”, comentó el estratega a RÉCORD.

“Parece que el ser entrenador mexicano es pecado, solo le dan espacio a los extranjeros y si quieren hablamos de futbol y de los años que me ha costado aguantar tantas cosas, acá estoy. No celebramos burlonamente ningún gol y sí hubo palabras como en toda bronca, pero todo eso se queda en la cancha”, agregó.

Asimismo, el entrenador azulgrana aseguró que respeta a la institución rival ,de quienes destaca el gran trabajo que hace Cimarrones en esa zona del país.

“Es futbol y yo respeto mucho a los dueños del club Cimarrones, los admiro por el gran esfuerzo que han hecho en esa zona del país, por ayudar al futbol, y tienen toda mi admiración y respeto”, sentenció García.

