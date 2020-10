Cuba Sánchez: 'Atlante está para ser un equipo exitoso en su regreso a CDMX'

Los Potros de Hierro continúan su marcha en la búsqueda del liderato general de la Liga Expansión. El Atlante recibirá esta tarde al Cancún F.C., equipo comandado por Christian ‘Chaco’ Giménez.

Hasta ahora el equipo de Mario García cumple con el objetivo de ser uno de los clubes más destacados de la nueva Liga, sin embargo, para Jonathan ‘Cuba’ Sánchez, defensor del cuadro azulgrana, el Potro está para trascender en su regreso a la Ciudad de México.

“Este Atlante está para grandes cosas, ser un equipo exitoso en este su regreso a la Ciudad de México. Acá la mentalidad es la de salir campeones y buscar o tener en la mente que este equipo es de Primera División”, declaró en entrevista con RÉCORD.

“Este equipo guarda mucha historia, es un equipo de tradición y llama la atención cómo es que después de tantos años fuera de la ciudad y sin estar en Primera mantienen sus aficionados”, agregó el ‘Cuba’.

Con la excepción del partido que pagó por suspensión luego de la bronca que protagonizaron Atlante y Cimarrones, el zaguero mexicano ha disputado todos los partidos recordando también que fue uno de los elementos que salió positivo en la prueba de Covid-19 y por la cual se tuvo que retrasar el debut de los Potros en la competencia.

“Fui uno de los 15 casos que salió positivo al inicio de la Temporada pero gracias a Dios no tuve ningún síntoma, fui asintomático y con el reposo en casa, cuidarme y mantenerme en forma me dieron de alta”, afirmó Jonathan Sánchez.

Formado en las Fuerzas Básicas del América, Jonathan Sánchez debutó en Primera División durante la primera etapa de Miguel Herrera en el club, y aseguró que de no haberse ido el Piojo a Selección Nacional su carrera hubiera tenido un destino diferente a la Liga de Ascenso.

“Yo creo que si Miguel no se hubiera ido del América me hubiera consolidado en Primera División, él fue quien me debutó y me ayudó a trascender en mi inicio de carrera, el Piojo fue una parte fundamental en mi carrera. Cuando se fue el Piojo deje de tener oportunidades, hasta la Selección me llevó a entrenar con el Tri en el CAR”, apuntó el ‘Cuba’.