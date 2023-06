Atlante: Afición de los Potros dio cálida bienvenida a su equipo previo al Campeón de Campeones

Con la ilusión a tope. Los seguidores del Club Atlante dieron una cálida bienvenida a su equipo, el Potro de Hierro, demostró una vez más que el apoyo de sus aficionados es incondicional. El ambiente y la ilusión Azulgrana se apoderó de las calles de Indiana, donde los aficionados se congregaron para recibir a sus jugadores con bombos, banderas y un mar de camisetas azulgranas.

El Equipo del Pueblo tendrá el apoyo de su gente en el Estadio Ciudad de los Deportes en el partido de vuelta ante Tapatío de la Final del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX.

El equipo que dirige Mario García llega a este encuentro con un marcador de 3-1, por lo que deberán atacar desde los primeros minutos.

LOS RESPALDAN Pasillo azulgrana para los jugadores del @Atlante a su entrada al estadio. Toda la afición está con ellos esta tarde. Unión de jugadores y afición @Angieeherr pic.twitter.com/8IuGvV5t91 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 3, 2023

La historia de Atlante no puede ser contada sin mencionar a su emblemática porra, la 'Tito Tepito', que, con su herencia, tradición y amor por el equipo, en la grada alentarán a una sola voz.

Las nuevas generaciones no se hicieron esperar, infinidad de niños y niñas portabas sus playeras con los colores azulgranas con el número de su jugador favorito, “les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre”, coreaban los pequeños.

¡QUÉ HERMOSO! Todas las generaciones de aficionados del @Atlante juntas para apoyar al Potro. @ilianyAparicio pic.twitter.com/3FQL5oMFmN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 3, 2023

Por su parte, los aficionados de toda la vida manifestaron que el Potro de Hierro tiene que estar en Primera División, ya que es un club emblemático de la Ciudad de México, además se mostraron optimistas en que los suyos remontarán el marcador para quedarse con el título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI FEMENIL SUB 20, A VENCER A ESTADOS UNIDOS PARA CERRAR DE MANERA PERFECTA EL PREMUNDIAL