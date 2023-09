El 'Pollo' Saldívar es el nuevo entrenador de porteros de los Artesanos de Metepec, de la Liga Premier

Alfredo Saldívar vuelve al futbol, pero ahora como parte del cuerpo técnico de los Artesanos de Metepec, equipo de la Liga Premier, donde el exjugador José Manuel Cruzalta es auxiliar técnico, y ahora el 'Pollo' es el nuevo entrenador de porteros.

"La última vez que deje de jugar acá en Toluca, me quede a vivir en Metepec, muy cerquita del Club Artesanos, así que nunca deje de lado el futbol, me seguí preparando, llega la oportunidad de estar acá muy feliz y contento de tomar esta responsabilidad de entrenador de porteros en el Club Artesanos.

Cuando me uní supe la historia de que ningún club había logrado, un ascenso en once meses, así que cosa sería es lo que se trabaja aquí y el proyecto que se tiene así que más contento aún de integrarme a un equipo con once meses y ya con una historia por detrás de ellos", dijo en su presentación.

Finalmente, el 'Pollo' agradeció el recibimiento del técnico Juan Carlos Pedroza, así como de todo el equipo.

“Me hicieron sentir desde el primer día como en casa, es un grupo sano de chavos, me han hecho sentir como uno más de ellos, la relación con el profe “Oso” Pedroza, nos conocíamos, no somos nada nuevos en este mundo y es venir a sumar y a multiplicar, también me encontré con el profesor Cruzalta que me tocó en Toluca, mientras más experiencia podamos aportar al equipo, va a beneficiar más al club y a la historia que ya tiene”, finalizó.

