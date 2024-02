Inter de Miami vs Al-Nassr: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO? Messi vs Cristiano

La pretemporada del Inter de Miami continúa y su partido más importante en Asia será vs el Al-Nassr, el club de Cristiano Ronaldo por lo que todos los aficionados esperaban un 'The Last Dance' entre la leyenda de Argentina y la de Portugal, pero lamentablemente esto no será posible.

Debido a una lesión que viene arrastrando desde hace unas semanas atrás, Cristiano Ronaldo quedó descartado para este duelo amistoso pues su club no quiere arriesgarlo ya que se viene la parte más importante de la temporada, por lo que el mundo entero tendrá que esperar para ver de nuevo a Messi y Cristiano Ronaldo como rivales en la misma cancha.

A pesar de eso, el duelo va a tener la presencia de grandes estrellas que en su momento brillaron en el futbol europeo como lo son Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets por parte de Miami, mientras que por el Al-Nassr todavía tienen a Sadio Mane, Otavinho y Brozovic.

A pesar de ser pretemporada el Inter de Miami llega con una crisis de resultados, pues no ha podido sacar ni un solo triunfo de todos sus partidos de preparación, situación que es preocupante pues la MLS comienza en menos de un mes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REAL MADRID 'CALIENTA' ANUNCIO OFICIAL DEL FICHAJE DE MBAPPÉ?

¿Dónde y cuándo ver?

Fecha: jueves 1 de febrero 2024

Lugar: Al Awwal Park

Hora: 13:00 horas del centro de México

Dónde ver: En México solamente podrá ser visto a través de MLS Seasson Pass ($149 al mes)