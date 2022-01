Ulises Dávila recomendó a Gael Sandoval en el futbol de Australia

Gael Sandoval sorprendió al futbol mexicano al anunciar que su nuevo equipo jugaría del otro lado del mundo, es decir, en Australia, específicamente el Wellington Phoenix. Sin embargo, su llegada al futbol de Oceanía no fue casualidad pues el jugador mexicano había sido observado por el equipo de Nueva Zelanda gracias a Ulises Dávila quien lo recomendó con su exentrenador.

En una entrevista con ESPN, Dávila reconoció que el entrenador del Wellington Phoenix le pidió recomendaciones de un jugador mexicano con su mismo perfil, por lo que no dudó en dar referencias del exjugador de Santos y Chivas.

"Mi exentrenador quedó contento con lo que hice y me dijo que buscaría un refuerzo que tuviera un perfil similar al mío y le hablé de Gael, tiempo después me llamaron para decirme que lo estaban viendo y me preguntaron cómo era como persona y le di buenas referencias, pues lo conozco bien", admitió en la entrevista.

Asimismo comentó que Gael Sandoval le llamó personalmente al jugador mexicano para preguntarle cómo era la situación del futbol de Australia, por lo que el exfutbolista del Chelsea le advirtió que sería un cambio drástico pero que si lo disfrutaba le iría bien.

"Es algo grande para mí el poder abrirle las puertas a los mexicanos por acá. Ojalá que más 'paisas' se animen a traer su capacidad. Aquí hay más oportunidades para los mexicanos", dijo Ulises Dávila en la entrevista que le realizaron.

Se espera que la A-League de Australia se reanude en las próximas semanas luego de ser suspendida por el aumento de casos de Covid-19 que vivieron los países de Oceanía.

