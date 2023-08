Jesús Manuel Corona lejos de regresar a Monterrey. A pesar de los muchos rumores con respecto a la repatriada del futbolista mexicano y las declaraciones del presidente de Rayados, José Antonio Noriega, todo parece indicar que Tecatito se quedará en Sevilla.

El extremo mexicano tuvo una temporada complicada el año pasado tras sufrir dos fuertes lesiones que lo dejaron fuera tanto del Mundial de Qatar, como de partidos con el Sevilla. Tras los pocos juegos en Europa, los rumores sobre su regreso a México comenzaron a crecer.

“Yo les he venido diciendo que necesitamos ser pacientes e inteligentes, creo que hoy hubo una demostración de que vale la pena la espera”, llegó a comentar en su momento Noriega sobre el regreso de Tecatito.

A pesar de todo esto, el representante del futbolista decidió desmentir tanto los rumores como los como las declaraciones del directivo, asegurando que hasta el momento no han tenido comunicación con el club regio.

"En este momento no hay nada. No han hecho ninguna propuesta ni al club ni al jugador. Ya daban el trato como cerrado y no es cierto esa situación” comentó el representante, Matías Bunge, para Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO ENTRÓ DE CAMBIO EN LA VICTORIA DE BETIS SOBRE VILLAREAL