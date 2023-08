Santiago Giménez ha sorprendido a propios y extraños cuando, en tan solo seis meses, ya se había adaptado a las condiciones del Feyenoord en la Eredivisie y, aunque se perdió el Mundial, el delantero mexicano sigue preparándose para conseguir sus objetivos.

Uno de ellos, tal vez el que más ha sonado en este mercado de transferencias, es un fichaje de Giménez con algún equipo de renombre en el "Viejo Continente", algo para lo que Santiago, en entrevista con Rubén Rodríguez, columnista de RÉCORD, aseguró que se siente preparado.

"Yo me siento listo en la parte de que te digo que yo tengo a Dios y sé que todo es posible, entonces a mí me gustaría aceptar cualquier riesgo, cualquier salto, sé que puedo, yo estoy listo, la presión aumenta mucho más, si bien es un proceso yo sé que la voy a tener que pelear, si en mis manos va a estar y me toca salir lo principal es pelear por un puesto y después ganarse un lugar", comentó

Desde antes de que abriera el mercado, en una fecha muy cercana a la celebración del campeonato del Feyenoord, a Santiago Giménez ya se le vinculaba con equipos de la Serie A, la Premier League y hasta sonó para ser refuerzos del Real Madrid.

A pesar de toda la rumorología que gira en torno a la figura del delantero mexicano con más goles en su primera temporada en Europa, Santiago firmó una extensión de contrato, misma que lo vincula con el equipo de Rotterdam hasta 2027, aunque aceptó que todo puede cambiar.

"Yo acabo de renovar ¿Qué te digo? Yo sí, personalmente, si me veo en el Feyenoord, pero todo puede pasar, no sé", aseveró el delantero mexicano

