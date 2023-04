Santiago Giménez está consciente que es cuestión de tiempo para dar el salto al siguiente nivel en Europa, sin embargo, toma las cosas con calma y explicó que su mente hoy está en el Feyenoord, equipo con el que desea ganar un título.

"No, no he hablado con mi agente, mi agente es mi padre y no he hablado con él. Ahora estoy enfocado en Feyenoord, quiero ganar algo aquí. Los fans son maravillosos, siempre apoyando, incluso cuando perdemos. Amo este club y quiero ganar algo primero antes de pensar en el verano", mencionó para el diario NOS de Países Bajos.

El mexicano ha estado vinculado ha varios clubes durante las últimas semanas, pues diversos rumores lo colocan en varios equipos, entre ellos el Sevilla.

No obstante, el Bebote ha vuelto a aclarar esta situación en un Instagram Live, donde aseguró que "no hay nada de negociaciones".

Santiago Giménez es el máximo anotador del Feyenoord con 20 goles en todas las competencias. A cuatro fechas del final de la Eredivisie, el conjunto de Róterdam se ubica en primera posición y podría ser campeón si gana sus dos próximos duelos.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SANTI GIMÉNEZ TRAS EMPATAR RÉCORD DE CHICHARITO Y LUIS GARCÍA: 'NUNCA ME VOY A COMPARAR CON ELLOS'