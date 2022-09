Santi Giménez tras su primer gol con Feyenoord: 'Pensé que era fuera de lugar'

Tras marcar su primer gol con el Feyenoord de Países Bajos, Santi Giménez reveló cómo fue que lo pensó, pues fue un mano a mano con el arquero rival y la definió pegada al poste para celebrar un gran gol con su nuevo equipo.

El Bebote confesó que él pensó que estaba en fuera de lugar, por eso no tenía el nervio que a veces se hace presente, por eso definió de esa manera y terminó por celebrar su primera diana en el Viejo Continente.

“El mano a mano lo odio porque te pones nervioso que a veces la terminas fallando, pero yo pensé que había sido fuera de lugar y ya pensando que era fuera de lugar traté de definir a un costado, tal vez no asegurando tanto, definí bien y gracias a Dios no fue fuera de lugar y pude marcar mi primer gol”, reveló Chaquito para TUDN.

Santi Giménez considera que todo en su carrera deportiva se ha dado rápido y que realmente está viviendo el sueño que tenía desde pequeño, a pesar de estar lejos de México y de su familia.

“No sé si me ha caído el 20, pero pasó todo muy rápido. Luego estoy en mi departamento y me pongo a pensar que estoy lejos de mi familia, he logrado todo lo que siempre he querido desde niño, eso algo maravilloso, estoy viviendo el sueño”, agregó el ex de Cruz Azul.

Por último, Giménez está peleando por un lugar para la Copa del Mundo de Qatar 2022, por eso está tratando de adaptarse rápido a la Eredivisie y ser el Santi Giménez que siempre ha sido fuera y dentro de la cancha.

“Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible, obviamente porque quiero estar en la lista del Mundial, quiero dar lo mejor de mí para el Feyenoord que fue el club que me dio la confianza en Europa y quiero ser el Santiago Giménez que soy, no quiero demostrar nada a nadie, ni a mí mismo, pero sí quiero ser el Santiago Giménez que siempre he sido”.

