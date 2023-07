Rodolfo Pizarro, delantero del Inter Miami, confirmó que no va a seguir en el equipo de Florida para esta campaña, después de todas las incorporaciones que se han dado y la llegada de Gerardo 'Tata' Martino.

Pizarro, quien llegó en 2020 a la MLS, explicó que se siente triste por la idea de no poder continuar en el club, pero aceptó que no ha logrado dar su mejor rendimiento desde que arribó a la escuadra estadounidense.

Al final del encuentro contra Columbus Crew, Pizarro explicó que si está desconcertado por tener que abandonar al Inter Miami cuando ya está la temporada en marcha, pero aseguró que entiende que en la MLS está permitido ese tipo de situaciones.

“Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”, comentó Pizarro.

Además, añadió que le hubiera gustado ser entrenador por el extécnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

"Sí me hubiera gustado estar con él. Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien", sentenció el mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LEONEL LÓPEZ, NUEVO JUGADOR DEL THE STRONGEST DE BOLIVIA