Raúl Jiménez reconoció sensaciones raras tras su golpe en cabeza: 'Me sentía Messi'

Narró sus ‘raras’ experiencias. El 29 de noviembre de 2020 cambió la forma de juego de Raúl Jiménez, donde un choque de cabezas con David Luiz, donde el mexicano salió muy dañado, lo alejó de las canchas por varios meses, y tras ir recuperando su nivel poco a poco, el Lobo Mexicano contó cómo vivió ese trago amargo en su vida y en su carrera profesional.

Jiménez recordó que cuando despertó en el hospital tenía mensajes de toda la gente que lo estima. “Todo el mundo estuvo siempre al pendiente de mí. Desperté y tenía mensajes de todos mis compañeros, entrenadores, todos. Toda la gente que está involucrada en la selección y del equipo de aquí también me llamaron”, comenzó a contar para TUDN.

El exjugador del América, Atlético de Madrid y Benfica no podía caminar si no se agarraba de la pared, pues sentía que se iba de lado; lo mismo para tomar un vaso de agua, tenía que enfocarse para agarrarlo con precaución los primeros días tras su golpe y cirugía.

“Al principio me acuerdo que me tenía que agarrar yo de la pared o ir agarrando de alguien porque como que me iba de lado. Cosas como para agarrar un vaso de agua me estuvieron ofreciendo, yo iba normal, pero cuando ya estaba cerca de tomarlo iba con más precaución para sí agarrarlo. Al final dicen los doctores que es normal”.

El delantero de la Selección Mexicana relató su regreso a las instalaciones de los Wolves en la Premier League. “Iba a caminar las primeras veces al club después de dos semanas de estar en casa, y en las canchas está lleno de árboles. Siento que voy caminando, volteó a ver los árboles y se están moviendo”.

LA VEZ QUE SE SINTIÓ MESSI Y SUS PRIMEROS CABEZAZOS

Raúl Jiménez entrenó las primeras veces después de su golpe en la cabeza con mucha precaución, pues el entrenador y el cuerpo técnico les pedía a sus compañeros que no lo tocaran, por lo que se sintió Lionel Messi quitándose a todos los jugadores, aunque cuando regresó al contacto físico fue más emocionante.

“Cuando me junté al grupo me acuerdo que las primeras semanas era ‘nadie puede tocar a Raúl’, era sin contacto y yo me sentía Messi quitándome a todos. Casi para acabar la temporada, me dieron permiso de contacto y fue muy padre el regresar y volver a sentir esa emoción y ese roce con mis compañeros”.

El momento más decisivo para la recuperación del Lobo Mexicano fue cuando tuvo que volver a cabecear un balón, cosa que le dio miedo al principio, pero después ya estaba como si nada, de lo más normal.

“No me dejaban cabecear, pero llegó un momento en que me dijeron ‘ya vamos a empezar a cabecear’. Primero pelotas flotaditas y llegó un momento en que fueron pases largos y me acuerdo que al principo si fui con miedito, pero después de esa que vi no pasó nada, ya las demás, normal”.

A tres semanas de que inicie el Mundial de Qatar 2022, Raúl Jiménez presenta una lesión en los aductores, misma que lo tienen alejado de las canchas desde el 31 de agosto y que, en estos días, se decidirá su puede asistir con la Selección Mexicana al Mundial.

