Raúl Jiménez: Bruno Lage explicó ausencia del mexicano en el 11 titular ante West Ham

El Wolverhampton cayó por la mínima diferencia ante el West Ham y frenó su carrera hacia los puestos que otorgan boletos a competencia euopeas.

En la derrota de los Wolves, Raúl Jiménez, que había jugado como titular el jueves pasado, ahora no saltó en el 11 inicial y sólo disputó nueve minutos.

"Jugamos el jueves en la noche y hoy venimos aquí con una gran energía. No veo ninguna diferencia con eso. No le doy oportunidades a nadie. Creo en todo el equipo y elegí a los mejores once que pensé para venir aquí y ganar el juego, explicó Bruno Lage, DT del Wolverhampon sobre la ausencia de Jiménez.

El Lobo Mexicano acumula 22 partidos de titular de 24 disputados en esta temporada de Premier League y necesitaba descanso.

"Cuando tienes un equipo, necesitas tenerlo porque aquí en Premier League tienes dos otres días para recuperarte y cada vez necesitas jugadores en forma que sean capaces de tener un desempeño como el de hoy", dijo Lage.

