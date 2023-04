Santos se ha caracterizado por tener un buen proyecto de fuerzas básicas, desarrollando a sus jugadores para que se consoliden al máximo nivel. Ahora están dando un paso más al anunciar un convenio con el Sporting Gijón, a donde irán tres mexicanos más.

El proyecto se llama Academia Elite y fue anunciado este viernes, aunque el presidente Dante Elizalde no quiso decir los nombres, se sabe que son Joshua Mancha, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela.

“Academia Elite es una noticia que nos llena de orgullo, un proyecto trazado hace muchos años y hoy se vuelve realidad y que mejor que en el Sporting”, dijo Elizalde.

“Los mejores jugadores canteranos del Santos Laguna irán a Sporting a formarse y me desespera un poco no poder compartir los nombres, ya lo haremos en fechas cercanas y me da gusto ver la cara de los muchachos que conocen ya el proyecto", añadió el presidente.

Los tres se unirían a Jordan Carrillo, quien se unió al Real Sporting el verano pasado tras ser la gran apuesta lagunera de los Guerreros.

