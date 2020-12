Potro Gutiérrez descartó que esté buscando al Gullit Peña para reforzar al Real España

Raúl Gutiérrez, técnico del Real España de Honduras, descartó la llegada de Carlos 'Gullit' Peña al equipo, pues aseguró que buscan una posición diferente.

"Mucha gente que quizá no me conozca sabe que soy un tipo que siempre trato de poner las cosas con mucha claridad, por salud mental y demás. Yo creo que Gullit tiene un perfil diferente al que estamos buscando y creo que vamos a buscar en otras posiciones, no es el jugador que necesita La Máquina en este momento", declaró Gutiérrez para la página del club hondureño.

El Potro destacó que el fichaje del Gullit solo es un rumor que se ha manejado en la prensa ya que cuentan con elementos para competir.

"Creo que, si tenemos un jugador como Benavídez, como Martínez, creo que incluir ahí a Gullit, no dudo que generaría cierta competencia, pero ellos pueden cumplir perfectamente el trabajo en la posición que podríamos pensar para Gullit. Es al final un rumor y en este momento no es el jugador que necesitamos", comentó.

