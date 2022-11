Orbelín Pineda: 'Con Celta fue mi etapa más difícil, voy por la revancha'

Orbelín Pineda es uno de los jugadores que muy probablemente esté en la lista de 26 convocados por Gerardo Martino para afrontar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, o por lo menos así lo adelantó su club el AEK Atenas, felicitándolo por la convocatoria en redes sociales.

La temporada del Maguito con el conjunto griego ha sido destacada, algo muy distante a lo que vivió con el Celta de Vigo, su anterior equipo y donde el mediocampista aseguró pasó su peor momento futbolístico.

"Creo que fue la etapa cuando llegué a Celta, fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente, llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Concentraba, estaba en banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía: 'pues qué estoy haciendo mal, qué está pasando'. Decía: '¿sí estaré bien acá o no?’”, reveló Pineda en entrevisa con Mauricio Ymay para el programa 'En Primera Persona' de Star+.

"El entrenador (Eduardo Coudet) puede ser de gustos, opiniones o tácticas, pero al final de cuentas no me metía, no sé. Nunca hubo una conversación, pero eso sí, yo tuve el valor de hablar con él y decirle: ‘oye Chacho si no me vas a ocupar dame una posibilidad para poder ir mejorando y tener otras opciones de equipos’. Me dio la oportunidad y ahora estamos acá", agregó Orbelín.

A pesar de que en el pasado mercado veraniego de fichajes tuvo muchas y tentadoras ofertas para volver al futbol mexicano, el Maguito reveló las razones que tuvo para rechazar dichas ofertas y mantenerse en Europa.

"Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos, Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha", dijo Pineda.

