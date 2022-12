Memo Ochoa en su presentación con Salernitana: "Quiero jugar el próximo Mundial"

Memo Ochoa fue presentado este jueves como nuevo jugador del Salernitana de la Serie A de Italia y en sus palabras dejó claro que va en la búsqueda del Mundial del 2026.

El deseo de llegar a Europa lo cumplió nuevamente y sabe que esto le puede traer buenas cosas en su futuro, ya que si bien su contrato es por seis meses, con opción a una temporada más, el arquero tricolor no pierde el sueño de poder ser parte de una sexta Copa del Mundo.

"Mantengo la ilusión y deseo de continuar a un alto nivel y poder jugar el próximo mundial que se juega en México y poder terminar mi carrera con ese mundial", expresó Memo Ochoa en su presentación.

El arquero tricolor declaró que no es nada sencillo para un portero latinoamericano colocarse en Europa, en donde mencionó que ha sido el primer portero en la historia de México en conseguirlo.

"La situación como portero latinoamericano en Europa, soy el primer portero en la historia de México que juega en Europa y encontrar un equipo que diera la plaza extracomunitaria a un portero es más difícil", dijo el mexicano.

Incluso, no se encuentra nada preocupado por el hecho de que su contrato sea por poco tiempo en este momento. "Estar 6 meses es una opción de la directiva, también es una opción que me ha gustado a mí. Es una consideración que si en algún momento no estoy participando como yo quisiera o jugar lo que pudiera jugar, tengo la opción de no quedarme en un club sin participar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CÉSAR MONTES EN SU PRESENTACIÓN CON ESPANYOL: "EN EL DERBI HUBIERA SIDO UN DEBUT SOÑADO"