A 90 minutos de cumplir el sueño y tomar el boleto a la máxima cita a nivel de clubes. El AEK de Atenas deberá remar contracorriente tras la derrota por la mínima ante Antwerp de Bélgica; en casa, junto a su afición y con dos mexicanos ansiosos de hacer historia, comienza la batalla final por un lugar en la Champions League.

Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda son parte de la convocatoria, para el partido de vuelta, del entrenador argentino Matías Almeyda, quien ha dejado claro que "confía en los mexicanos" y busca alcanzar el máximo nivel de ambos.

"Aprendí a ser coherente con las palabras y los hechos. Eso me lo enseñó Vergara, y lo he seguido haciendo, lo repliqué en Estados Unidos y ahora acá. Mantengo una gran relación con Chivas y me gusta cumplir lo que declaré, que creo en el mexicano, por lo que siempre los buscaré involucrar en mis proyectos", destacó Matías Almeyda en entrevista con TNT.

"Lo más importante para que destacara (Orbelín) fue que yo estuviera como entrenador, porque yo lo pedí, conozco lo que hace dentro de la cancha, las necesidades de minutos que tenía para poder demostrar la gran calidad que tiene", agregó.

"Pizarro, lo vi muy bien, jugó un gran partido, le hicieron penalti, dio al palo, ocasionó acciones de gol, tuvo sacrificio; le dije que se tomara tiempo de adaptarse al ritmo europeo", finalizó.

