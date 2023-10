¿Jugará con Santiago Giménez? Erick Sánchez apunta a llegar al Feyenoord en invierno

Érick 'Chiquito' Sánchez, mediocampista del Pachuca y de la Selección Mexicana, podría dar un paso importante en su carrera al unirse al Feyenoord, equipo de la Eredivise en donde juega Santiago Giménez, exdelantero de Cruz Azul y su compañero en el Tricolor.

Y es que con Santiago Giménez en Rotterdam, el Feyenoord ve con buenos ojos la incorporación de otro mexicano, ya que 'Bebote' ha dejado una buena imagen, además de ser líder de goleo de la Eredivisie.

Según informes de W Deportes, Sánchez se unirá al Feyenoord en este mercado de invierno, lo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera en la segunda mitad de la temporada 2023-2024.

Érick 'Chiquito' Sánchez ha desempeñado un papel fundamental en el esquema de Guillermo Almada en el Pachuca. Sus actuaciones le han valido el reconocimiento y la consideración en la Selección Mexicana, lo que podría situarlo como un candidato para representar a México en la Copa del Mundo de 2026.

A pesar de no haber anotado en el presente torneo, Sánchez ha sido un elemento esencial en el once titular del Pachuca, habiendo participado en 10 partidos y acumulando 794 minutos en el campo, aunque ha visto dos tarjetas amarillas. Mientras tanto, los Tuzos tienen la oportunidad de clasificar a la Liguilla a través de la vía del Play In, ya que se ubican en la duodécima posición con 15 puntos.

Cabe recordar que Érick Sánchez ya ganó una Liga MX con los Tuzos en 2022 y la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2023.

