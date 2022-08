Jorge Sánchez: "Los mexicanos estamos para grandes cosas"

El futbolista mexicano tiene todos los argumentos y calidad para competir en las mejores Ligas del mundo y como prueba está el mercado de fichajes vigente en el que hubo invasión de jugadores nacionales al futbol europeo, así lo manifestó uno de ellos, Jorge Sánchez, quien comenzará una nueva aventura con el Ajax de Países Bajos.

"Se vio que los mexicanos estamos para grandes cosas, nunca lo voy a dejar de decir y ahora lo remarco, me da mucho gusto que muchos jugadores jóvenes se estén yendo a Europa, eso habla bien del futbol mexicano, estoy muy contento de que cada vez sean más en Europa", declaró en entrevista con RÉCORD.

"Espero que lleguen muchos más porque hay bastante calidad en México y estamos para pelearle a cualquiera. Tenemos una mentalidad ganadora y una mentalidad muy positiva, eso nos ayuda a estar siempre donde nos merecemos estar con base de trabajo”, añadió.

Sin embargo, Jorge reconoció que no fue sencillo decirle adiós a un club como América en donde experimentó toda clase de sensaciones y emociones.

“Es complicado, vine con mi familia al club antes de viajar a los exámenes médicos y fui al Azteca y fueron momentos muy difíciles, el decirle adiós al América porque viví cosas increíbles, cosas que no se me van a olvidar nunca, viví campeonatos, viví una desgracia, viví todo lo que tuve que vivir en América y me voy contento”, sentenció Sánchez.

