Javier Aquino sobre Jürgen Damm: 'Si explota sus condiciones sería un jugador de élite'

Durante algunas temporas Jürgen Damm y Javier Aquino compartieron vestuario con los Tigres en la Liga MX, el destino los separó; mientras Aquino continua su carrera con los felinos del norte, Damm arribó a la MLS con el Atlanta United.

Sin embargo, Aquino no tuvo más que palabras de alabanza para su excompañero, por su nivel futbolístico.

"Es una persona de las más especiales que he conocido en el futbol, como jugador tiene grandísimas condiciones, él sabe perfectamente que si las llega a explotar a su máxima potencia, si es un gran jugador, sería un jugador top, de élite, tienen condiciones increíbles", reveló Javier Aquino en charla junto a Jürgen Damm para el canal de YouTube de LaLiga North America.

"Como persona, es una persona irreverente, porque ha hecho tantas cosas, me acuerdo de él, competíamos en todo, y le pasaba cada cosa en Monterrey con Tigres, la verdad nomás de acordarme me dan risa. En un partido de Selección se puso las medias al revés, lo del tobillo en la rodilla. Imagínate, Jürgen es el único jugador que le pasaría eso", agregó.

Al respecto, Damm recordó otra anécdota curiosa, cuando disputó su primer partido con la Selección Mexicana.

"Sí. Me pasó en selección en mi debut 2014-2015 con el profe Miguel Herrera que me manda llamar en un partido contra Ecuador y me estoy quitando el uniforme para entrar, veo que no traigo la camisa oficial de juego y fue cuando Jonathan dos Santos me la prestó y debuté con el número y el nombre de Jona", rememoró Damm.

