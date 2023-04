Javier Aguirre tras triunfo del Mallorca: 'No me quito peso de encima; no hemos hecho nada aún'

El Mallorca dio un paso importante en la lucha por el no descenso tras vencer a domicilio al Celta de Vigo, sin embargo, Javier Aguirre está consciente que la salvación todavía no está asegurada por lo que sabe que hay que ser mesurados.

El técnico mexicano aseguró que "no se ha quitado ningún peso de encima" y dijo que el equipo seguirá peleando partido a partido.

"No me quito ningún peso de encima porque no hemos hecho nada aún, quedan nueve partidos, matemáticamente no te va a alcanzar con 37 puntos. Por lo tanto, la presión y el peso sigue en la espalda hasta que no sea matemáticamente posible quedarnos en primera división un año más seguiremos insistiendo y sufriendo como hoy”, comentó en conferencia de prensa.

“El año pasado llegamos a nueve partidos como ahora y teníamos 26 puntos, hoy el descenso está en 27. Aún tenemos algún margen para esto, pero no me fío de la liga española, es muy poderosa y cualquiera te puede ganar. Yo creo que hoy nadie daba como favorito al Mallorca”, agregó.

El Mallorca regresó a la senda del triunfo tras seis juegos, cosa que Aguirre valoró dada la gran calidad del conjunto de Vigo.

“Un partido a cara de perro, creo que el partido fue intenso de nuestra parte, muy serios, nos pusimos arriba en el marcador, pudimos haber hecho un golito más y luego fue un acoso impresionante de parte del Celta que ya lo sabíamos, tiene a gente muy poderosa”, explicó.

El conjunto mallorquín llegó a 37 puntos y escaló a la posición 11 de la Liga, por lo que en este momemento se encuentra a diez unidades de la zona de descenso a falta de nueve fechas por disputarse.

