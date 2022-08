Héctor Herrera: Vancouver remontó de último minuto al Dynamo Houston con HH en la cancha

SIMON BECHER'S FIRST @MLS GOAL!!!

Now that's how you make a statement within minutes of your MLS debut! #VWFC │ #VANvHOU | @simon_becher101 https://t.co/e5gmDGGLke pic.twitter.com/u9jEYzmObO

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) August 6, 2022