Héctor Herrera: 'Vamos con mucha ilusión contra Manchester United'

Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó este sábado, tras la victoria por 0-3 contra Osasuna, que el "camino es este" para conseguir los objetivos, "esa unión, ese trabajo, ese sacrificio y la contundencia" en ataque y en defensa que demostró el conjunto rojiblanco en el duelo en el estadio de El Sadar, y declaró que sintió "bien" en "todos los aspectos" en su regreso al once titular de Diego Simeone.

"Creo que lo más importante la victoria y sobre todo lo que mostramos dentro de la cancha, esa unión, ese trabajo, ese sacrificio y la contundencia, que al final de cuentas es lo importante; ser contundentes adelante y atrás para no encajar. El día de hoy se notó la unión, el trabajo y el sacrificio del equipo. Me quedo con eso. Muy contento de poder ayudar al equipo", dijo el mexicano en declaraciones a los medios del club tras el encuentro.

"El camino es ese, unidos, trabajando, con sacrificio y por un mismo camino todos. Hoy lo hemos demostrado así. Es el único camino que tenemos que seguir para poder conseguir el objetivo", insistió Herrera, que enfocó ya al choque de la Liga de Campeones del miércoles contra el Manchester United: "Lo que pasó hoy es una inyección importante anímicamente. Hay que descansar, prepararse bien y enfrentar el partido con mucha ilusión y ganas".

En su vuelta al once, Herrera se ha sentido "físicamente muy bien, con la pelota también y defensivamente". "En todos los aspectos me he sentido bien. Creo que, a veces, al no tener tanta participación, cuando trabajas aparte también se trabaja bien con los jugadores que no tenemos mucha participación y creo que en esas oportunidades que te dan tienes que estar preparado y dar lo mejor de ti para poder ayudar al equipo. Hoy me tocó ayudar y esperamos que sean más veces. Contento por ese lado", repasó en el plano individual.

