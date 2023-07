Hans Westerhof, que fuera entrenador de Chivas y Necaxa, señaló que Ricardo Pepi, que acaba de fichar con el PSV y que juega para la Selección de Estados Unidos, es mejor delantero que Santiago Giménez, quien fue campeón de la Eredivisie con el Feyenoord.

"Es un buen chico. si miras cuántas ocasiones ha tenido y cuántos goles ha marcado, es impresionante. creo que es incluso mejor que Santiago Giménez en eso", expresó Westerhof para Eindhovens Dagbald, opinando acerca del traspaso del estadounidense, que tiene origen mexicano.

Con el Gronigen, equipo donde jugó Pepi en la Temporada 2022-23 tras ser prestado por el Augsburgo de Alemania, Ricardo anotó 13 goles en 31 partidos, pero no pudo evitar el descenso, ahora tendrá la oportunidad de buscar la revancha en la Primera División de Países Bajos con el PSV.

"Tenía muchas ganas de quedarse en los Países Bajos y le gusta mucho la mentalidad de aquí. Ricardo quería ascender y eso no fue tan difícil después de su temporada con Groningen. En Países Bajos rápidamente se trata de Ajax, PSV y Feyenoord, y creo que encaja perfectamente con el PSV.

"Para tener éxito allí, realmente necesita mejorar como punto de contacto. También hablamos de eso el año pasado, que debería centrarse en eso cuando se trata de cosas que necesitan mejorar", agregó el que también trabajara 10 años en las Fuerzas Básicas de Pachuca.

Finalmente, Hans Westerhof confesó que espera de Pepi en el PSV: "Tengo mucha curiosidad por saber cómo le irá con mejores jugadores a su alrededor y gente que pueda driblar hacia el área penal. Entonces obtendrá muchos más balones jugables que en Groningen.

"A pesar de nuestro pobre desempeño, no ha dejado que su cabeza cuelgue, aunque puedo imaginar que a veces no lo hizo bien, porque no siempre se involucró en el juego de la manera correcta y recibió balones mucho menos útiles que los que recibe un delantero en un club superior”.

