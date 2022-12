Guardado sobre su retiro en Atlas: "Dos veces me dijeron que NO entraba en el proyecto"

Andrés Guardado, jugador del Real Betis, explicó que ha sido muy complicado poder cumplir su deseo de regresar a la Liga MX con los Rojinegros del Atlas, ya que dos veces le ha dado una negativa de formar parte del club dónde surgió y del cual pudo emigrar a Europa.

Guardado señaló en una entrevista a Star+ que ha tenido un par de negativas por parte del cuadro atlista en el último año y medio y eso le ha hecho comprender que simplemente se va diluyendo la posibilidad de regresar al que es el equipo de sus amores en México.

"A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar. Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando pues obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres acabar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera, entonces, a partir de ahí, entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho, que te sientas contento, valorado y estés a gusto”, declaró el futbolista mexicano.

JESÚS MARTÍNEZ Y GRUPO PACHUCA SÍ LE ABRIERON LOS BRAZOS

Andrés Guardado comentó que los que sí le abrieron las puertas para regresar al futbol mexicano fue Jesús Martínez y el Grupo Pachuca, del cual incluso recibió una llamada telefónica.

"Jesús Martínez me habló personalmente y me dijo ‘Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca, si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros’ y la verdad es que me dio mucha tranquilidad, más allá de que si se dio o no se dio, el saber que una persona de tu país te abre las puertas, la verdad es que es algo que a mí me llegó, se lo agradezco muchísimo y como se lo dije a él, es algo que no lo voy a olvidar, que el día de mañana si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él", sentenció el 'Principito'.

Finalmente, Guardado dejó un mensaje para toda la afición del Atlas y en él expresó que si fuera su decisión ya estaría en el equipo rojinegro, pero dejó en claro que es algo que no decide él.

“Lo que me gustaría decirle al aficionado del Atlas es que esto no está en mis manos, que lo he dicho muchas veces y es la primera vez que lo digo abiertamente, no es para aventar mensajes a nadie, ni mucho menos, es que mi representante habló dos veces, tanto el año pasado cuando yo terminaba contrato, como ahora con esta situación de no inscripción, con la gente del Atlas preguntamos si encajaba para poder ir y las dos veces recibimos una negativa, entonces no está en mí, no es algo que yo decida”, externó Guardado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ESPANYOL: CÉSAR MONTES YA FIRMÓ AUTÓGRAFOS COMO JUGADOR DE LOS PERIQUITOS