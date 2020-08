Guardado: 'Hay que limpiar la imagen de lo hecho el año pasado'

Andrés Guardado vive su cuarta temporada como jugador del Betis. Esta mañana, el mexicano compareció en rueda de prensa vía telemática, donde habló sobre la pretemporada que está realizando en Marbella, bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Manuel Pellegrini.

“A todos nos ilusiona este nuevo proyecto del Betis y queremos demostrar nuestro deseo de estar aquí. Desde la primera palabra que el míster te dice, demuestra su experiencia. Nos ha transmitido lo que le gusta y lo que no. Se ve que es un entrenador que le gusta el juego intenso sin pelota, con la pelota saberla tratarla bien y en base la posesión tener el dominio del juego, dijo el bético”

El centrocampista fue cuestionado sobre cuál será su aportación al once de Pellegrini y explicó: “A estas alturas no voy a cambiar nada de lo que he hecho en mi carrera. El míster me conoce perfectamente como jugador, igual no como persona, pero nos iremos conociendo. Aportaré con el mismo compromiso que he demostrado desde el primer día que llegué aquí, demostrando profesionalismo en las buenas y en las malas. Siempre ayudaré con la experiencia, intentando ser la conexión entre el míster y los jugadores como capitán. Después del mal año que tuvimos la afición espera algo más de este equipo y lo vamos a intentar de dar desde el primer partido".

Guardado es de la opinión de "hablar menos y sólo actuar, además de limpiar la cabeza de lo sucedido la temporada pasada”. Fue claro al reconocer que tuvo que trabajar durante las vacaciones para acabar de recuperarse y llegar al cien por cien. “A día de hoy estoy al mismo nivel de mis compañeros y me marco como reto tener menos problemas que la temporada pasada”.

También se tomó el tiempo para hablar sobre Diego Lainez a quien siempre recomienda no bajar los brazos. “Desde que llegó al Betis le digo lo mismo, a quien trabaja y no baja los brazos le llega su oportunidad. Ojalá pueda pronto demostrar que está capacitado para estar en el Betis”, añadió.

Sobre los objetivos de esta temporada, el capitán del Tri afirmó que la única forma de recuperar las buenas sensaciones será ganando partido a partido. "Las palabras se las lleva el viento, la manera de ilusionar es ganando partidos. Está claro que el año pasado faltaron muchas cosas , pero esto es borrón y cuenta nueva, con nuevo técnico y con ganas de mejorar la imagen que dimos el año pasado”, concluyó.

