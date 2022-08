Erick Gutiérrez: Su deseo antes de venir a México es jugar en LaLiga

Erick Gutiérrez, futbolista del PSV, afirmó que uno de sus más grandes sueños es jugar en la liga española, antes de tener que regresar a México.

'Guti' tiene al momento un contrato firmado por tres años con el equipo neerlandés y por ello sabe que aún tiene una estadía importante en Europa, pero espera poder cumplir uno de sus principales objetivos como futbolista que es estar en LaLiga.

"Lo he dicho muchas veces, saben que me encanta la liga española. Me encantaría poder ir a jugar ahí antes de regresar a México", señaló Erick Gutiérrez en una entrevista con TUDN.

Además, el mediocampista tricolor dijo que prefiere el balompié español porque es una liga que en México se sigue mucho y que sin duda le daría una proyección más grande que la que ahora tiene.

"Me encanta esa liga porque desde México la sigo mucho y va bien con mi futbol. Jugando bien aquí, entrando a torneos importantes, tendré más para cumplir mis objetivos", aseguró Gutiérrez.

Finalmente, el 'Guti' está claro que a pesar de que quiere tener más visibilidad, está consciente que tampoco es un futbolista del que se hable tanto en las redes sociales, pero de acuerdo con sus palabras es porque prefiere que sus cercanos sean los que hablen de él.

"Si preguntas por mí con los que trabajan aquí y con los fans, te van a hablar bien de mí, eso es lo más importante, que la gente hable bien de uno" , sentenció Erick Gutiérrez, futbolista del PSV.

