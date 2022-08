Erick Gutiérrez en su inicio con PSV: "Estaba viendo lo negativo, todo lo malo"

Erick Gutiérrez, mediocampista mexicano, aseguró que en el inicio de su carrera con el PSV pasó momentos muy difíciles donde principalmente veía lo negativo.

'Guti' señaló que su adaptación en el cuadro neerlandés fue muy complicada porque sólo veía lo malo, lo negativo y eso provocaba que no fuera mucho del gusto del entrenador en turno.

"Estaba viendo todo lo negativo, todo lo malo, no me enfocaba muchas veces en mí, me enfocaba en el otro y creo que eso me afectó mucho, el dejar de confiar en mí, en algún momento no me sentía jugador, no me sentía como yo era en realidad", explicó Erick Gutiérrez en entrevista para TUDN.

Sin embargo, cambió el chip y llegó un momento en que dejó de preocuparse por los demás y simplemente se ocupó en él, y ese fue el parteaguas de que ahora sea un jugador habitual con el cuadro del PSV.

"Me volví loco tan rápido, si di el salto a Europa que era lo que tanto quería, pudo haber sido distinta mi actitud, me pongo a pensar en las cosas que hice, sí estaba mal, cambié esas cosas, y al final el trabajo, la humildad, el querer más, el querer competir día a día al final da frutos y por eso estoy jugando", sentenció 'Guti'.

