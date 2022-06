Efraín Juárez, impulsado por Memo Ochoa para llegar al Standard de Lieja

Efraín Juárez tendrá un nuevo reto en su carrera, ya que será auxiliar técnico de Ronny Deila en el Standard de Lieja, en la Liga de Bélgica.

El exzaguero reveló que Guillermo Ochoa lo impulsó para llegar al conjunot belga, ya que el portero de las Águilas jugó algunas temporadas con el Standard.

"Tuve la oportunidad de platicar con ‘Memo’ Ochoa, que jugó aquí, y me dijo que no me lo pensara porque era un club gigante y que si el club anda bien compite siempre por puestos europeos. El reto está bastante bonito", mencionó para Efe.

De igual forma, Juárez contó como tomó la decisión, algo que no fue nada fácil para el mexicano.

"Sucedió todo muy rápido. El míster me contempló en sus planes desde el principio, soy la única persona de confianza que trae con él. Es un sueño hecho realidad, el venir a Europa a una Liga como la belga, en la que se hace muy buen trabajo. Todos los jugadores de la selección belga juegan ahora en equipos muy grandes y todo empezó aquí. Es una Liga bastante competitiva en la que todo el mundo puede ganar a otro, que lo hace más interesante.

"La decisión nunca fue fácil. Dejar una institución como al New York City fue complicado. El míster y yo tenemos algo en común y no es la primera vez, que es que nos gustan los retos. En Nueva York estaban las cosas muy bien, con el campeonato y la primera posición de la Conferencia con un partido menos y peleando la copa… no era fácil la decisión. El Standard de Lieja es un club gigante, pero no fue fácil. Por eso hay que apreciar ese carácter y bravura de tomar retos", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORBELÍN PINEDA DECIDIÓ QUEDARSE EN EUROPA ANTE OFERTAS DE CHIVAS Y TOLUCA