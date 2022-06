Efraín Juárez: El Standard de Lieja es un "gigante" en Bélgica

El mexicano Efraín Juárez (Ciudad de México, 1988) le van los retos. Por eso decidió dejar, acompañando al primer entrenador Ronny Deila, el New York City tras darle su primer título de la MLS la pasada temporada y liderar la Conferencia Este en la actual con un partido menos. Apareció el Standard de Lieja belga e hicieron las maletas con el “lindo” reto de poner al club “donde se merece”, como aseguró.

Tras una temporada complicada en la que el histórico club belga finalizó en 14ª posición, hubo cambio de dueños, lo adquirió el grupo inversor 777 Partners, y confió en ambos para crecer. Efraín Juárez, en una charla cuenta cómo afronta esta nueva etapa.

Pregunta: Cierra una etapa en el New York City tras ser campeones la temporada pasada y con un buen rendimiento en esta. ¿Con qué sabor de boca se queda?

Respuesta: Primero, un agradecimiento total al New York City y a la organización, trabajar en la organización más grande a nivel mundial en futbol no es poca cosa. Que me abrieran las puertas y me enseñaran la forma de trabajar fue un privilegio. Eso, aunado con el primer campeonato en la historia de la franquicia, una franquicia joven y a la vez muy importante, para mí fue un sueño hecho realidad.

Que mi primera experiencia en los banquillos se haya coronado de esa manera me hace estar muy feliz. La MLS está creciendo una infinidad y seguramente crecerá estos años para colocarse en lo que pretenden ellos, una de las mejores Ligas a nivel Mundial.

P: Ahora coge las maletas y se muda a Bélgica. ¿Cómo fue la decisión de irse?

R: Sucedió todo muy rápido. El míster me contempló en sus planes desde el principio, soy la única persona de confianza que trae con él. Es un sueño hecho realidad, el venir a Europa a una Liga como la belga, en la que se hace muy buen trabajo. Todos los jugadores de la selección belga juegan ahora en equipos muy grandes y todo empezó aquí. Es una Liga bastante competitiva en la que todo el mundo puede ganar a otro, que lo hace más interesante.

La decisión nunca fue fácil. Dejar una institución como al New York City fue complicado. El míster y yo tenemos algo en común y no es la primera vez, que es que nos gustan los retos. En Nueva York estaban las cosas muy bien, con el campeonato y la primera posición de la Conferencia con un partido menos y peleando la copa… no era fácil la decisión. El Standard de Lieja es un club gigante, pero no fue fácil. Por eso hay que apreciar ese carácter y bravura de tomar retos.

P: ¿Y qué le puede aportar personalmente esta nueva experiencia como segundo entrenador?

R: Llegar a un club como el Standard de Lieja, el más grande de Bélgica, para seguir creciendo personalmente y entender otro proceso futbolístico es un privilegio. Seguir creciendo en Europa puede sonar fácil para algunos, pero no hay que olvidar que para nosotros los mexicanos es complicado y no hemos sido muchos en la historia los que hemos tenido esta oportunidad. Un sueño y lo afronto con mucha responsabilidad. Agradecido con Ronny, un tipo que ha entrenado en el Celtic, Valerenga, MLS… vamos de la mano creciendo para que en algún futuro estas experiencias y este recorrido sirvan para que, si en algún momento se presenta la oportunidad, yo estar preparado lo mejor posible para tomar el turno en un futuro.

P: Antes de entrar en eso, llega al Standard de Lieja tras estar en un proyecto mastodóntico y en una ciudad enorme como Nueva York. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido al llegar?

R: La estructura del City es una de las mejores a nivel Mundial, pero llegamos a Lieja y estamos sorprendidos. Tienen un estadio de primer nivel y las instalaciones igual, tienen su propio hotel de concentración de las instalaciones… no está alejado de cómo se manejan los grandes. Venir a tratar de poner dónde se merece al Standard de Lieja es un reto lindo y lo afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que la afición te exige muchísimo, pero cuando le das te apoya al máximo; estas cosas nos gustan.

Tuve la oportunidad de platicar con ‘Memo’ Ochoa, que jugó aquí, y me dijo que no me lo pensara porque era un club gigante y que si el club anda bien compite siempre por puestos europeos. El reto está bastante bonito.

P: ¿El próximo cambio de equipo será ya con usted como primer entrenador?

R: Realmente hoy estoy a muerte en el nuevo reto en el que estoy, junto con Ronny. Igualmente, no puedo ocultar que en algún momento que todos estos procesos y experiencias que estoy encantado de haber tomado suman para de cara a un futuro poder dar el paso. Cada vez me siento mejor, más preparado, y cuando se presente la oportunidad evaluarla y pensarla. Pero estamos hablando en el futuro, y hoy estoy encantado con este proyecto con nuevos dueños en el club y nuevo organigrama. Estamos en un lugar privilegiado y ojalá los resultados se den para que disfrutemos al final de la temporada.

