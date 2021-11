Efraín Juárez: Auxiliar técnico del NYCFC reveló que ha sido buscado por equipos de la MLS

Efraín Juárez, actual auxiliar técnico del New York City FC de la Major League Soccer, ha sonado para dirigir la próxima temporada al Chicago Fire, que tiene a Frank Klopas como técnico interino, tras el despido de Raphael Wicky.

"Ha habido acercamientos y no solo con un equipo en particular. Hay que entender que hay muchas vacantes en la MLS de técnicos preparándose para la siguiente temporada. Equipos que prácticamente ya están eliminados. Hay muchas vacantes, acercamientos de equipos que están interesados en cómo veo el futbol. Hoy por hoy estoy en un proceso de aprendizaje, feliz, y el tiempo dirá si estoy preparado o no", reveló Juárez en entrevista con ESPN.

Sin embargo, el exfutbolista mexicano, no quiere pensar en el futuro por ahora, su mente está con el conjunto neoyorquino que se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Este.

"Hoy por hoy mi presente es New York City. Estoy muy feliz aquí, tenemos mucho por lo que pelear y trabajar. Hay que entender que estamos en una cultura deportiva en Estados Unidos que vive mucho y entiende los procesos. Lo vemos con Gonzalo Pineda, que ha hecho muy bien las cosas como jugador, como auxiliar, y hoy le toca pasar al siguiente rubro de ser el entrenador de una institución tan importante como es Atlanta", refirió.

Aunque Efra reveló que sí piensa en un futuro volver a México para dirigir al que señaló como el equipo de sus amores, los Pumas.

"Obvio. Le tengo un amor inmenso al club. Me formó como jugador, como persona, con los valores de la UNAM. Me dio la oportunidad de mostrarme para que después haya sido llamado a la Selección, jugar un Mundial. Realmente a Pumas le tengo un amor incondicional y es un sueño poder en algún momento ayudarlos. Yo creo que los tiempos, los momentos, siempre son precisos y si se presenta la oportunidad, feliz, y si no, bueno, tratar de pelearla, lucharla", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ Y HÉCTOR HERRERA: NOMINADOS A MEJOR JUGADOR DEL MUNDO POR LA IFHHS