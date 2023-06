Edson Álvarez ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para su fiechaje en este mercado de transferencias, pero es el club de la Bundesliga quien no ha podido arreglarse con el Ajax, equipo donde aún milita el mediocampista mexicano.

De acuerdo con información del medio alemán, Ruhr Nachrichten, el Dortmund ya se encuentra en pláticas con el equipo neerlandés para aclarar el monto que deben de pagar por El Machín, mismo que ronda entre los 35 y 40 millones de euros.

Es casi un hecho que Jude Bellingham será jugador del Real Madrid, pues solamente error grotesco puede frenar las negociaciones por el inglés, por lo que el Dortmund tiene la necesidad de sumar un mediocampista y Edson Álvarez es la pieza perfecta.

Cabe destacar que, hace unos días, el propio mexicano aclaró para Voetbal International que está listo para salir del Ajax y dar un paso importante a un equipo grande de Europa, como lo es el Borussia Dortmund.

“He tenido cuatro años fantásticos aquí, y este lugar todavía se siente como en casa. He ganado numerosos trofeos y me he desarrollado como jugador. Ahora podría ser el momento adecuado para dar el siguiente paso, pero todo debe alinearse perfectamente”, expresó Edson Álvarez.

