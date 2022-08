Edson Álvarez: Ajax rechazó 'jugosa' oferta por el mexicano del Newcastle

Edson Álvarez tiene la posibilidad de dar el salto a una liga más competitiva como lo es la Premier League. Y es que algunos clubes están interesados en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano para esta temporada.

Tal es el caso del Newcastle, que de acuerdo a TUDN, realizó una oferta de 30 millones de euros al Ajax para fichar al seleccionado nacional. Sin embargo, el equipo neerlandés rechazó la propuesta, pues buscan recibir al rededor de 40 MDE.

Es tanto el interés del conjunto de Las Urracas que en los próximos días enviarán otra oferta, pues las negociaciones aún no están cerradas. Además, no son el único equipo británico interesado en Edson Álvarez, aunque aún no se revela el nombre de los clubes.

El canterano del América se ha ido consolidando en el Ajax al grado de ser uno de los jugadores fundamentales en el esquema táctico de Alfred Schreuder y antes de Erik ten Hag. Este año disputará su cuarta temporada con el club de Ámsterdam, que ahora cuenta con los servicios de Jorge Sánchez.

