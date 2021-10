Diego Lainez: 'Me gusta que me vean como el futuro del Betis y de México'

Tras casi medio año sin tener actividad con el Real Betis, el mexicano Diego Lainez regresó a las canchas con el equipo español y destacó el sentimiento de ser considerado como el futuro de México y de su club.

“Me gusta que aquí y en México me vean como el futuro, me ven con esa responsabilidad que me gusta también. Esperamos que la gente siga creyendo en mí y pensando eso de mí”, mencionó en conferencia tras el partido.

El exjugador del América entró de cambio por Joaquín al minuto 46' de la segunda mitad en el empate a un gol contra el Bayer Leverkusen en la tercera Jornada de la UEFA Europa League.

El mexicano intentó generar jugadas de peligro, e incluso, al minuto 69' desencadenó una riña con Piero Hincapié, por lo que fueron separados por el árbitro.

El club verdiblanco celebró, en sus redes sociales, el regreso a las canchas de Lainez con una foto de acción del mexicano durante el partido.

