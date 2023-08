Cubo Torres y su aventura en Costa Rica: De las grandes ciudades a las bellas playas de Nicoya

Érick 'Cubo' Torres fichó por el Guanacaste de Costa Rica tras jugar varios años en Estados Unidos, primero en la MLS con el Atlanta United, y luego en la USL con Orange County SC y Las Vegas Lights.

El delantero mexicano ha arrancado muy bien su nueva aventura por el territorio tico, donde en sus primeros cuatro juegos registra dos goles y una asistencia. Sin embargo, el propio futbolista asegura que, más allá de las canchas, está maravillado con su nueva vida en Centroamérica.

En una entrevistas con ESPN, el 'Cubo' afirmó que él y su esposa están disfrutando de la belleza natural de Costa Rica, en particular la de Nicoya, ciudad sede de su nuevo club. Incluso, reconoció que en sus primeros días tomaron un autobús como cualquier otra persona y visitaron una de sus playas.

Además, dijo estar sorprendido por cómo lo ha recibido la gente, asegurando que son "muy amables" y que "lo han arropado" tanto a él como a su esposa.

"Cuando me comentan sobre Guanacaste y vi el estadio, lo vi con mi esposa, me brillaron los ojos, primero por ser Costa Rica, país maravilloso, lo conocía, pero no había tenido la oportunidad de conocer San José. Pero mi esposa sí, me dijo que estaba increíble, que nos iba a gustar mucho, que la gente nos va a arropar muy bien. Cuando investigamos más de Nicoya, de su gente, todo lo que hay alrededor de la Zona Azul, la verdad estuvimos contentos.

“Sabíamos que veníamos a un lugar paradisiaco, queríamos hacer ese cambio, venir de Estados Unidos a Centroamérica. No íbamos a estar mal acá, es muy bonito, seguridad, la gente es amable y se vive muy saludable. Después pregunté a compañeros y me dijeron que era una gran opción.

"Sabíamos que había playas muy hermosas. A inicios de pretemporada teníamos una gran oportunidad por los días libres; entonces no teníamos carro y le dije a mi esposa que veía todo muy parecido a México, yo también me trasladaba en camiones, buses, la verdad el transporte está bien.

"Podíamos tomar esa oportunidad para ir a conocer sus playas un poquito, y sí, caminamos para comprar el boleto. Estaba muy barato, a un buen precio y agarramos el bus hacia Carrillo, de ahí nos pasamos caminando hacia Sámara y el pueblito. Nos comimos un casado, pero a las 5:30pm dejan de pasar los buses creo, es el último, a esa hora estábamos paraditos para regresar a casa acá en Nicoya”.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 'CUBO' TORRES, ENTUSIASMADO CON SU LLEGADA AL FUTBOL DE COSTA RICA: 'ME VEO A LARGO PLAZO ACÁ'