Chuletita Orozco sobre su llegada a Xelajú: 'Vengo con la mentalidad de hacer historia'

Javier 'Chuletita' Orozco llega al Xelajú MC de la Liga de Guatemala como el refuerzo de lujo de cara al Apertura 2021 y con su experiencia buscará hacer historia con el club, junto con su compañero Miguel Ángel Fraga.

“Vamos con la mentalidad de hacer historia como mexicanos porque al final de cuentas para eso va un extranjero a otro país: a hacer diferencia. Como refuerzo por algo te están llevando a otro país porque eres diferente. Le digo a Fraga que vamos a conseguir la ‘Sexta Luna’ y nos regresamos con un título a México”, declaró Orózco al programa Área Grande.

El Chuletita llega al torneo guatemalteco tras su paso por el Cancún FC de la Liga de Expansión, pero aseguró que los clubes guatemaltecos ya lo habían buscado desde hacía un tiempo.

“Eran ya algunos años que venían platicando conmigo algunos clubes de Guatemala, pero todavía no me decidía por los compromisos que tenía en México. Siempre me ha gustado ser caballeroso y cumplir puntualmente mis contratos. Ahora decido ir a Xelajú MC más por la afición, me hablaban que la gente es muy apasionada y es algo que necesito para seguir demostrando mi fútbol y por supuesto entregarme con todo”, aseguró.

El delantero con paso por Cruz Azul, Santos Laguna, Chiapas, Veracuz y Tampico Madero, llega a la Liga de Guatemala por recomendación de su excompañero César Villaluz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL BASULTO, CANTERANO DE CHIVAS, NUEVO JUGADOR DEL HEREDIANO DE COSTA RICA