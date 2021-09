Chofis López tras su hat-trick: 'Me daría gusto regresar a Chivas, tengo una revancha'

En una noche muy mexicana, Javier Eduardo López se lució con un triplete con el San José, aunque de poco sirvió porque fueron derrotados 3-4 por el Real Salt Lake.

Después de una noche agridulce, la Chofis aseguró que le gustaría regresar a Chivas, aunque tampoco vería mal quedarse en la MLS.

"Me queda poco de contrato (con San José). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá", mencionó en conferencia de prensa.

El atacante mexicano ha sido de los mejores en el equipo de Matías Almeyda, pues ya suma ocho goles en la presente campaña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO: 'QUE ME LLAMEN LOCO, PERO ESTAMOS PARA SER CAMPEONES'